Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesindeki Keş Dağı'nda meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği yetkisizlik kararının ardından dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

190 Klasörlük Dev Arşiv Ankara'ya Gönderildi

Soruşturma kapsamında hazırlanan adli arşiv, resmi teslim tutanağıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı.

Dosyada;

20 bez torba içerisinde muhafaza edilen 190 klasör

1 karton kutu dolusu adli belge ve delil

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemesine sunuldu.

"Soruşturma En Baştan Yürütülecek"

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre dosya, daha önce hiçbir işlem yapılmamış gibi yeniden ele alınacak.

Mevcut deliller baştan sona incelenecek, ihtiyaç duyulması halinde yeni bilirkişi raporları hazırlanacak ve ek araştırmalar gerçekleştirilecek.

"Ucu Nereye Uzanırsa Uzansın..."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya ilişkin verdiği mesaj dikkat çekti. Başsavcılık kaynakları, soruşturmanın kişi veya makam ayrımı yapılmaksızın yürütüleceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek. Elde edilecek deliller doğrultusunda gereken her türlü yasal işlem tereddütsüz yapılacaktır."

Bu açıklama, 17 yıldır kamuoyunun gündeminden düşmeyen dosyada yeni bir dönemin başladığı şeklinde yorumlandı.

Dosya Neden Ankara'ya Devredildi?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uzun yıllardır sürdürülen soruşturmada yetkisizlik kararı verilmesi üzerine dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Böylece soruşturmanın bundan sonraki tüm aşamaları Ankara'da yürütülecek.

17 Yıllık Süreçte Neler Yaşandı?

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesi Keş Dağı'nda düşen helikopterde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından başlatılan soruşturmada 132 kişi hakkında inceleme yapıldı. 2016 yılında çok sayıda şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi.

Yazıcıoğlu ailesi ile BBP'nin itirazı üzerine dosya yeniden açıldı, yeni bilirkişi heyetleri oluşturuldu ve çeşitli keşifler gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 yıl süren bu soruşturmanın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.