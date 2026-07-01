Kahramanmaraş'ta yaşayan Çetin Bacak, hobi olarak başladığı maket yapımında ortaya çıkardığı birbirinden özel eserlerle dikkat çekiyor. Boş vakitlerini sabır ve özen gerektiren bu sanat dalına ayıran Bacak, el emeğiyle hazırladığı maketlerle büyük beğeni topluyor.

Özellikle mimari yapılar ve çeşitli araçların maketlerini hazırlayan Çetin Bacak, her eserinde en ince ayrıntıya kadar titizlikle çalışıyor. Günler, hatta haftalar süren emeğin ardından ortaya çıkan maketler, gerçeklerini aratmayan görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor.

Maket yapımının kendisi için yalnızca bir hobi değil, aynı zamanda dinlendirici ve üretken bir uğraş olduğunu belirten Bacak, her yeni çalışmasında farklı teknikler kullanarak kendini geliştirmeye devam ediyor. Sabır, dikkat ve el becerisinin ön planda olduğu bu sanat dalında ortaya koyduğu çalışmalar, çevresinden de yoğun ilgi görüyor.

Yakın çevresi tarafından takdir edilen maketler, sosyal medyada da ilgi görmeye başlarken, Çetin Bacak'ın el emeği eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor. Üretmeyi ve yeni projeler geliştirmeyi sürdüren Bacak, maket sanatına olan tutkusunu her geçen gün daha da ileri taşımayı hedefliyor.