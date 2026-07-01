Kahramanmaraş, köklü edebiyat birikimiyle bir kez daha ulusal ekranlarda adından söz ettirdi. Kanal D ekranlarında Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla yayınlanan "Beyaz'la Joker" yarışmasında, 100 bin lira değerindeki soru Kahramanmaraş'ın edebiyat mirasını konu aldı.

Yarışmacıya, "Kahramanmaraş ile Göksun arasında bulunan ve toplam 11 tünelden oluşan Edebiyat Yolu güzergâhındaki tünellere hangi yazarın ismi verilmemiştir?" sorusu yöneltildi.

Sorunun şıkları Abdurrahim Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil ve Attila İlhan olurken, doğru cevap Attila İlhan olarak açıklandı. Çünkü Edebiyat Yolu'ndaki tünellere, Kahramanmaraş'ın yetiştirdiği ya da şehirle özdeşleşen edebiyat ve düşünce dünyasının önemli isimlerinin adları veriliyor.

Türk edebiyatına yön veren Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Abdurrahim Karakoç gibi birçok değerli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, sahip olduğu güçlü edebiyat geleneği sayesinde UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağı Edebiyat Şehri" unvanına layık görülen şehirler arasında yer alıyor.

Ulusal çapta yayınlanan yarışmada Kahramanmaraş'ın kültürel ve edebi kimliğinin 100 bin liralık soruya konu olması, kentin zengin edebiyat mirasının geniş kitlelere bir kez daha tanıtılmasına katkı sağladı.