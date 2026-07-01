Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Kahramanmaraş'ta serinleten içeceklere olan talep de arttı. Özellikle geleneksel lezzetler arasında yer alan mayam şerbeti, yaz aylarında vatandaşların en çok tercih ettiği içeceklerden biri olmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta mayam şerbeti satışı yapan esnaf, sıcak havaların etkisiyle satışların hareketlendiğini belirterek, vatandaşların doğal ve ferahlatıcı içeceklere yöneldiğini ifade etti. Mayam şerbetinin yanı sıra limonata ve bu yıl tezgâhlarda yerini alan karadut şerbetinin de yoğun ilgi gördüğünü söyleyen esnaf, özellikle hayır organizasyonları ve toplu ikramlar nedeniyle mayam şerbetine olan talebin önemli ölçüde arttığını dile getirdi.

Yıllardır Kahramanmaraş'ın geleneksel tatları arasında yer alan mayam şerbetinin kendine has aroması ve serinletici özelliğiyle yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında bulunduğunu belirten esnaf, doğal içeriği sayesinde birçok kişinin ilk tercihi olduğunu kaydetti.

Esnaf, her üründe olduğu gibi mayam şerbetinin de ölçülü tüketilmesi gerektiğini hatırlatarak, sıcak yaz günlerinde hem serinlemek hem de geleneksel lezzetleri yaşatmak isteyen vatandaşların şerbete yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Köklü geçmişiyle Kahramanmaraş mutfağının önemli değerlerinden biri olan mayam şerbeti, yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin vazgeçilmez geleneksel içecekleri arasında yer almaya devam ediyor.