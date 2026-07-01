Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürüttüğü ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Tüm hızıyla devam eden asfalt seferberliği kapsamında, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapı imalatları hızla hayata geçiriliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Onikişubat Oruç Reis Mahallesi’nde sıcak asfalt mesaine başlarken, Dulkadiroğlu Egemenlik Mahallesi’nde ise çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Egemenlik Mahallesi’nde Kesintisiz Mesai

Dulkadiroğlu Egemenlik Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında 21039. sokağın yolları sıcak asfalt ile yenileniyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği mahallede, program dahilinde diğer cadde ve sokakların da etaplar halinde yenilenmesi hedefleniyor.

Oruç Reis Mahallesi’nde Asfalt Çalışmaları Start Aldı

Asfalt programı kapsamında yürütülen çalışmaların son adreslerinden biri de Onikişubat Oruç Reis Mahallesi oldu. Mahallede altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda kapsamlı asfalt uygulamaları başlatıldı. İlk olarak 52014. sokakta başlayan çalışmalar ilerleyerek devam edecek. Yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sürücüler ve yayalar daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak.