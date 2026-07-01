Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ulaşım altyapısını daha güçlü, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla şehre kazandırılan Sanayi Kavşağı’nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplam 500 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen şehrin en kritik ulaşım noktalarından biri olarak öne çıkan dev yatırımda sıcak asfalt serimi kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

2 kilometrelik yol ağının 1 kilometrelik bölümü sıcak asfalt ile buluşturuldu. Tamamlandığında toplam 47 bin ton sıcak asfaltın kullanılacağı yol, yüksek taşıma kapasitesine sahip yol yapısı sayesinde ağır araç trafiğinin daha güvenli ilerlemesi sağlanırken, sürücüler daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacak.

Trafik Akışı Kesintisiz Hale Gelecek

Sanayi Kavşağı'nın tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezine giriş ve çıkışlarda yaşanan bekleme sürelerinin azalması hedefleniyor. Özellikle sanayi bölgeleri, çevre yolu ve şehir merkezi arasında oluşan trafik yükü modern kavşak sistemi sayesinde daha dengeli şekilde dağıtılacak.

Şehrin Ulaşım Vizyonuna Güçlü Katkı

Kahramanmaraş'ın büyüyen nüfusu ve artan araç sayısı dikkate alınarak planlanan Sanayi Kavşağı, yarının ulaşım ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde tasarlandı. Modern mühendislik standartlarıyla inşa edilen proje, kentin ulaşım altyapısını uzun yıllar boyunca destekleyecek stratejik yatırımlar arasında yer alıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Sanayi Kavşağı'nın, şehir içi ulaşımın daha akıcı hale gelmesine, trafik güvenliğinin artırılmasına ve Kahramanmaraş'ın ulaşım ağının daha verimli işlemesine önemli katkılar sağlayacak.