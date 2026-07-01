Vatandaş odaklı ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bu kez Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi’nde düzenlenecek programda vatandaşlarla bir araya gelecek. Başkan Fırat Görgel’in katılımıyla gerçekleştirilecek program, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 16.30’da Namık Kemal Mahalle Muhtarlığı yanında düzenlenecek.

Programda Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde sürdürülen yatırım, proje ve hizmetlere ilişkin vatandaşlara kapsamlı bilgiler verecek. Ulaşım, altyapı, sosyal belediyecilik, çevre düzenlemeleri, gençlik ve spor yatırımları başta olmak üzere birçok alanda yürütülen çalışmaların ele alınacağı buluşmada, vatandaşların görüş, öneri ve talepleri de dinlenecek. Program kapsamında vatandaşlar, merak ettikleri konuları doğrudan Başkan Görgel’e iletecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programının katılımcı belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğu belirtilerek, tüm vatandaşlar programa davet edildi.