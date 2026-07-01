Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle evlerinde tek başına yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan 65 yaş üstü vatandaşlar için yürütülen çalışmalar, hem günlük yaşamı kolaylaştırıyor hem de yalnızlık duygusunun önüne geçiyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen hizmetlerden şehir merkezinde yaşayan 280 yaşlı vatandaş düzenli olarak faydalanıyor.

Ev Temizliğinden Sağlık Kontrollerine Kadar Kapsamlı Hizmet

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşlı vatandaşların yaşamlarını daha sağlıklı ve güvenli şekilde sürdürebilmeleri için birçok alanda destek sağlıyor.

Sunulan hizmetler kapsamında;

Ev temizliği düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Kişisel bakım ihtiyaçları karşılanıyor.

Sağlık kontrolleri yakından takip ediliyor.

Günlük yaşamı kolaylaştıracak sosyal destek hizmetleri sunuluyor.

Özellikle tek başına yaşayan ve günlük işlerini yapmakta zorlanan vatandaşlar için bu hizmetler büyük önem taşıyor.

Amaç Yaşam Kalitesini Artırmak

Büyükşehir Belediyesi, yalnızca temel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, yaşlı bireylerin sosyal hayattan kopmaması için de çeşitli destekler sunuyor. Düzenli ziyaretlerle vatandaşların yalnızlık hissinin azaltılması, moral ve motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.

Yaşlı vatandaşların güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için sürdürülen çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Sosyal Belediyecilikte Örnek Uygulama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü yaşlı destek hizmeti, kentte sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Evlerinde yalnız yaşayan vatandaşlara düzenli destek verilmesi sayesinde hem ailelerin yükü hafifliyor hem de yaşlı bireylerin yaşam standartları yükseliyor.