Gençlerin yaz tatilini daha verimli, aktif ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, aynı zamanda şehir genelinde spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları’nın açılış programı gerçekleştirildi.

5 – 18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen program, yoğun katılımla Batıpark Güreş Sahası’nda gerçekleştirildi. Açılış programına; Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Duran Doğan, spor kulüplerinin temsilcileri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında farklı branşlardan sporcular tarafından gerçekleştirilen gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı. Çeşitli sportif aktiviteler ve dans gösterileriyle yeteneklerini sergileyen sporcular, katılımcılardan uzun süre alkış aldı. Genç sporcuların sergilediği performanslar, yaz spor okullarına gösterilen ilginin ve sporun gençler üzerindeki olumlu etkisinin de somut bir göstergesi oldu.

11 İlçede Binlerce Çocuk Sporla Buluşacak

Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Yaz Spor Okulları, bu yıl da şehrin 11 ilçesinin tamamında gerçekleştirilecek. Yaz dönemi boyunca devam edecek eğitimlerde çocuklar ve gençler, alanında uzman antrenörler eşliğinde çeşitli spor branşlarında eğitim alma imkânı bulacak. Yaz Spor Okulları sayesinde gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenirken, çocukların yaz tatillerini sağlıklı, disiplinli ve verimli bir ortamda geçirmeleri amaçlanıyor.

Kayıtlar Devam Ediyor

5 – 18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıt süreci devam ediyor. Yaz spor okullarına katılmak isteyen vatandaşlar, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi aracılığıyla gerçekleştirebiliyor.

Başvurulara ilişkin detaylı bilgi ve kayıt işlemlerine, https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.