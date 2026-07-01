Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde 30 Haziran Koruyucu Aile Günü dolayısıyla 15 Temmuz Spor Vadisi'nde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda koruyucu aileler ve çocukları bir araya geldi. Hem sosyal dayanışmayı güçlendiren hem de koruyucu aile hizmet modeline yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sunan etkinlik renkli anlara sahne oldu.

Sevgi Bağıyla Aile Oldular

Etkinliğe şehir genelinden 233 koruyucu aile ile yaklaşık 400 çocuk katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda aileler ve çocuklar birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. 15 Temmuz Spor Vadisi’nde kurulan alanlarda keyifli vakit geçirmesi amacıyla birçok farklı aktivite düzenlendi.

Geleneksel okçuluk deneyimi ile hedefe ok atmanın heyecanını yaşayan çocuklar, yüz boyama stantlarında da renklerin dünyasında kayboldu. Çeşitli oyun parkurları, eğlenceli yarışmalar ve sosyal etkinliklerle çocuklar hem eğlendi hem de yeni arkadaşlıklar kurma fırsatı buldu. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinliklerde sıcak ve samimi görüntüler oluşurken, program boyunca birlik, beraberlik ve paylaşma duygusu ön plana çıktı.

Koruyucu Aile Modeline Dikkat Çekildi

Program kapsamında koruyucu aile uygulamasının toplum açısından taşıdığı öneme de vurgu yapıldı. Çocukların güvenli, sevgi dolu ve destekleyici aile ortamlarında büyümelerinin önemine dikkat çekilen etkinlikte, koruyucu aile hizmetinin yalnızca çocukların değil toplumun geleceği açısından da büyük değer taşıdığı ifade edildi.

Kahramanmaraş, Koruyucu Aile Sıralamasında Birinci Sırada

Koruyucu aile hizmet modelinde Türkiye'ye örnek gösterilen Kahramanmaraş, nüfusuna oranla en fazla koruyucu aileye sahip il olarak dikkat çekiyor. Çocukların aile ortamında sevgiyle büyümesini önceleyen bu modelin yaygınlaşmasında önemli bir başarı yakalayan Kahramanmaraş, koruyucu ailelik konusunda yürüttüğü çalışmalarla ülke genelinde örnek gösteriliyor.

“Büyükşehir, Koruyucu Ailelerimizin Yanında”

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, “30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’in talimatları ile 15 Temmuz Spor Vadisi’nde kıymetli ailelerimiz ve koruyucu ailelerimizin yanındaki meleklerimizle bir araya geldik. Büyükşehir Belediyesi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile yaklaşık 233 ailemiz ve 400’e yakın çocuğumuzu burada misafir ettik. Kahramanmaraş, nüfusa oranla Türkiye’de koruyucu aile sayısında birinci olan güzel gönüllü bir şehirdir. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’in talimatları ile biz her zaman koruyucu ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Burada çocuklarımızı 20 farklı etkinlikte bir araya getirdik ve hem çocuklarımızın sosyalleşmesi hem de çocuklarımızı her fırsatta desteklemeye devam ediyoruz. Koruyucu aile yanında çocukları himaye eden bütün gönlü güzel ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.