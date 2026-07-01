AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, 26-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta düzenlenen Dağda Arama ve Kurtarma Tematik Kamp Programı başarıyla tamamlandı. Döngel Mağaraları Kısıklı mevkisinde gerçekleştirilen programa 10 farklı ilden gelen 58 AFAD personeli katıldı.

Beş gün süren eğitim programında katılımcılar, dağlık ve engebeli arazilerde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Eğitimlerde ana emniyet noktası oluşturma, az eğimli ve dik yamaçlardan yaralı kurtarma, havai hat sistemlerinin kurulması ve güvenli tahliye yöntemleri gibi ileri düzey teknikler uygulamalı olarak işlendi.

Gerçek operasyon senaryolarının canlandırıldığı eğitimlerde personel, zorlu arazi şartlarında ekip koordinasyonu ve hızlı müdahale becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Teknik eğitimlerin yanı sıra katılımcılar kamp alanında çadırlarda konaklayarak açık alanda yaşam, kamp düzeni oluşturma, ekip organizasyonu ve kendi yemeklerini hazırlama gibi operasyonel faaliyetleri de deneyimledi.

AFAD yetkilileri, tematik kamp programıyla personelin bilgi, beceri ve koordinasyon kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, afet ve acil durumlarda görev alacak ekiplerin her türlü zorlu koşula hazır hale getirilmesi için eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Gerçekçi senaryolar ve zorlu arazi koşullarında gerçekleştirilen kamp programı, katılımcıların mesleki yeterliliklerini artırırken, olası afet ve acil durumlarda daha etkin ve koordineli müdahale kapasitesine önemli katkı sağladı.