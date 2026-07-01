Yüzyıllardır Anadolu'nun önemli el sanatları arasında yer alan Osmanlı çarığı, günümüzde de geleneksel üretim anlayışıyla varlığını sürdürüyor. Doğal deri ve tamamen el işçiliğiyle hazırlanan çarıklar, özellikle yaz aylarında sunduğu konfor sayesinde yeniden ilgi odağı haline geldi.

Yaklaşık 30 yıldır ailesinden devraldığı mesleği sürdüren dördüncü kuşak usta Çiğdem Kopar, babası ve dedesinden öğrendiği zanaatı yaşatmaya devam ediyor. Geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını belirten Kopar, Osmanlı çarığının tamamen doğal deriden üretildiğini ve her aşamasının el emeğiyle tamamlandığını söyledi.

Üretimde üç farklı hayvan derisinin kullanıldığını ifade eden Kopar, doğal yapısı sayesinde çarığın ayağın nefes almasını sağladığını ve özellikle sıcak yaz günlerinde serin tutması nedeniyle tercih edildiğini dile getirdi.

Yaz sezonuyla birlikte satışların arttığını belirten Kopar, Osmanlı çarığının yalnızca yerli vatandaşlardan değil, yurt dışından gelen turistlerden de yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Geçmişte daha çok ileri yaş grubunun kullandığı çarığın, son yıllarda gençler ve orta yaş grubunun da beğenisini kazandığını ifade eden Kopar, doğal ve sağlıklı ürünlere yönelen tüketicilerin geleneksel çarığa ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Kültürel mirasın önemli parçalarından biri olan Osmanlı çarığı, geleneksel el sanatlarını yaşatırken doğal yapısı, el işçiliği ve sağlıklı kullanım özellikleriyle günümüzde de yaşamın içinde yer almaya devam ediyor.