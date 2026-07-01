Paylaşmanın, bereketin ve dayanışmanın simgesi olan Muharrem ayında Kahramanmaraş'ta anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Hurma Evi tarafından düzenlenen aşure ikramı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İş yerinin önünde gerçekleştirilen etkinlikte özenle hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Muharrem ayının manevi iklimini paylaşmak amacıyla düzenlenen programda, birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıkarken, aynı kazan etrafında buluşan vatandaşlar paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

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Hurma Evi yetkilileri, asırlardır yaşatılan aşure geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirterek, Muharrem ayının sadece bir ikram zamanı değil; kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği müstesna bir dönem olduğunu ifade etti.

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Toplumun her kesimini aynı sofranın bereketinde buluşturmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren yetkililer, bu tür etkinliklerle paylaşma kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

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Aşure ikramına katılan vatandaşlar ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Muharrem ayının ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilen etkinliğin toplumsal birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade etti. Etkinlik sonunda edilen dualarla birlikte paylaşmanın ve bereketin güzelliği bir kez daha hissedildi.