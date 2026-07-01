İstanbul Valiliği, yaz aylarında yükselen sıcaklıklarla birlikte artan orman yangını riskine karşı yeni önlemler aldı. Valilik tarafından yayımlanan kararla, 16 Temmuz 2026 ile 28 Ekim 2026 tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ile kullanımı yasaklandı.

Kararın, olası yangınların önüne geçmek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla alındığı belirtildi.

Satış ve Kullanım Tamamen Yasaklandı

Valiliğin ilgili kurumlara gönderdiği yazıda, özellikle yaz döneminde artan sıcaklık, kuraklık ve insan kaynaklı ihmaller nedeniyle orman yangını riskinin ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

Bu kapsamda İstanbul genelinde;

Havai fişek,

İşaret fişeği,

Meşale,

Benzeri yanıcı ve patlayıcı maddelerin

hem satışı hem de kullanımı geçici süreyle durduruldu.

Ormanlara Giriş Yasağına Ek Önlem

İstanbul Valiliği daha önce de 8 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasaklamıştı. Yeni uygulamayla birlikte yangın riskini artırabilecek materyallere yönelik ek kısıtlamalar da yürürlüğe girdi.

Yetkililer, alınan tedbirlerin orman yangınlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Denetimler Sıkılaştırılacak

Yasağın uygulanması için kaymakamlıklar, emniyet birimleri ve diğer ilgili kurumlar tarafından denetimler artırılacak.

Valilik, yasağa aykırı hareket eden kişi ve işletmeler hakkında yürürlükteki mevzuat kapsamında gerekli idari ve adli işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Vatandaşlara Duyarlılık Çağrısı

Yetkililer, yaz aylarında en küçük ihmalin büyük yangınlara neden olabileceğine dikkat çekerek vatandaşlardan alınan kararlara uymalarını ve yangın riski oluşturabilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi.