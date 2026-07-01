Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle cuma günü termometrelerin 35 dereceyi göstermesi beklenirken, vatandaşların öğle saatlerinde güneş çarpmasına karşı dikkatli olması istendi.

Gece sıcaklıklarının ise 22-23 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Cuma Günü En Sıcak Gün Olacak

Tahminlere göre;

2 Temmuz Perşembe: Parçalı bulutlu, 23 / 34°C

Parçalı bulutlu, 3 Temmuz Cuma: Sıcak ve açık hava, 22 / 35°C

Sıcak ve açık hava, 4 Temmuz Cumartesi: Parçalı bulutlu, 22 / 34°C

Parçalı bulutlu, 5 Temmuz Pazar: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor, 22 / 33°C

Özellikle cuma günü sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin edilirken, nem oranının da gece saatlerinde yüzde 90'ın üzerine çıkması bekleniyor.

Tarih Hava Durumu En Düşük En Yüksek 2 Temmuz Perşembe Parçalı Bulutlu 23°C 34°C 3 Temmuz Cuma Sıcak 22°C 35°C 4 Temmuz Cumartesi Parçalı Bulutlu 22°C 34°C 5 Temmuz Pazar Gök Gürültülü Sağanak 22°C 33°C

Hafta Sonu Yağış Sürprizi

Hafta boyunca etkili olacak sıcak havanın ardından pazar günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, ani yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlardan Uyarı

Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor. Bol sıvı tüketilmesi, açık renkli kıyafetler tercih edilmesi ve doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması öneriliyor.