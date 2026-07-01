Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde Pazarcık ilçesine bağlı Ufacıklı Mahallesi’nde mahalle içi ulaşımı sağlayan stabilize yollar kilit parkeye tamamen modernize ediliyor.

Ekipler, ulaşımda yaşanan konfor kaybını ortadan kaldırmak ve olumsuz hava koşullarından kaynaklanan sorunları en aza indirmek amacıyla yol güzergâhlarında kilit parke imalatlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında mahalle genelinde toplam 6 bin metrekare kilit parke uygulaması gerçekleştiriliyor. Böylece hem araç trafiğinin hem de yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Proje yalnızca mahalle yollarıyla sınırlı kalmıyor. Mahalle halkının ortak kullanım alanlarından biri olan mahalle konağı çevresi de kilit parke ile kaplanıyor. Yapılan çevre düzenlemeleri sayesinde özellikle cenaze, taziye ve çeşitli sosyal buluşmalarda vatandaşların alanı daha rahat kullanabilmesi sağlanırken, yağışlı dönemlerde yaşanan çamur ve zemin kaynaklı olumsuzlukların da önüne geçiliyor.