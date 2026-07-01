Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in öncülüğünde hayata geçirilen Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, fiziki büyüklüğünün yanında sahip olduğu fonksiyonel yapısıyla da şehrin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve 370 Milyon TL’lik yatırımla şehre kazandırılan tesiste çalışmalar planlanan program doğrultusunda aralıksız devam ediyor.

İnşaatın Her Noktasında Yoğun Mesai

Gençlik ve Spor Merkezi'nde kaba yapı çalışmaları devam ederken, ince işçilik ve teknik imalatlarda da önemli aşamalar kaydediliyor. Sahada yürütülen çalışmalar kapsamında binanın cephe yalıtım imalatları titizlikle sürdürülürken iç ve dış mekanlarda kullanılacak sistemler için aydınlatma tesisatlarının kurulumları da devam ediyor. Taşıyıcı sistemlerin güçlendirilmesine yönelik demir donatı bağlama çalışmaları ile birlikte çeşitli noktalarda kaynak imalatları da aralıksız sürdürülüyor. Aynı zamanda binanın tüm teknik altyapısını oluşturacak elektrik ve su tesisatlarının döşenmesi de ekipler tarafından koordineli şekilde gerçekleştiriliyor.

Gençlerin Tüm İhtiyaçları Tek Çatı Altında Karşılanacak

Modern mimari anlayışla tasarlanan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi; spor, kültür, sanat ve sosyal yaşamı aynı çatı altında buluşturan çok yönlü bir tesis olarak hizmet verecek. Merkezde yer alacak çok amaçlı salonlar sayesinde tiyatro gösterileri, konferanslar, söyleşiler, konserler, eğitim programları ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenebilecek. Farklı yaş gruplarına hitap edecek etkinlik alanlarıyla tesis, yıl boyunca canlı bir sosyal yaşam merkezi olacak.

Türkiye'ye Örnek Bir Gençlik Kompleksi

Çağın ihtiyaçları dikkate alınarak planlanan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, sahip olduğu modern mimari, çok fonksiyonlu kullanım alanları ve güçlü teknik altyapısıyla Türkiye'nin örnek gençlik yatırımları arasında yer almaya hazırlanıyor. Gençlerin eğitimden spora, kültürden sanata kadar pek çok alanda kendilerini geliştirebilecekleri kapsamlı bir yaşam merkezi olarak tasarlanan proje, tamamlandığında şehrin sosyal yaşamına önemli katkılar sunacak.