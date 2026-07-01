Ay Yıldız Karargâhı İlk Kez Uluslararası Sahneye Çıkıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekteki komuta merkezi olarak planlanan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı, ilk kez uluslararası düzeyde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapımı devam eden dev askeri yerleşke, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenecek resepsiyonla yabancı heyetleri ağırlayacak.

Henüz inşaat süreci devam eden karargâh, bu organizasyonla birlikte uluslararası arenada ilk kez kullanılacak.

NATO Heyetleri Yeni Karargâhta Buluşacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek resepsiyona NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları ile beraberlerindeki heyetler katılacak.

Program, Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın ev sahipliği yaptığı ilk resmi uluslararası etkinlik olarak kayıtlara geçecek.

Haftalık Basın Toplantıları da Buraya Taşınıyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın her hafta düzenlediği basın bilgilendirme toplantılarının da önümüzdeki süreçte Ay Yıldız Karargâhı'nda yapılması planlanıyor.

Böylece tesis yalnızca askeri yönetim merkezi değil, aynı zamanda bakanlığın kurumsal iletişim merkezi olarak da aktif kullanılacak.

Milli Savunmanın Yeni Merkezi Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ağustos 2021'de temeli atılan proje tamamlandığında;

Milli Savunma Bakanlığı,

Genelkurmay Başkanlığı,

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları

aynı kampüs içerisinde hizmet verecek.

Bu yapı sayesinde karar alma süreçlerinin hızlandırılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Dev Proje Dikkat Çekiyor

Modern mimarisiyle öne çıkan Ay Yıldız Müşterek Karargâhı;

12 milyon 620 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor.

alan üzerine kuruluyor. Yaklaşık 890 bin metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak.

sahip olacak. Aynı anda 15 bin personelin görev yapabileceği kapasitede planlandı.

Hilal ve yıldız şeklindeki mimarisiyle dikkat çeken kompleksin merkezinde farklı büyüklüklerde konferans salonları yer alıyor. En büyük salon ise 1.680 kişilik kapasiteye sahip.

Tören ve Uluslararası Organizasyonlara Uygun Tasarlandı

Yerleşke içerisinde yaklaşık 23 bin metrekarelik tören alanı da bulunuyor. Bu alanın, askeri törenlerin yanı sıra uluslararası toplantılar ve resmi ziyaretlerde aktif olarak kullanılması planlanıyor.

İnşaat çalışmaları devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nın tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin savunma yönetiminde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.