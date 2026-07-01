Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın beklediği 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak başvurular, 13 Temmuz tarihine kadar devam edecek.

Adaylar işlemlerini, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda tamamlayabilecek.

Başvurular 13 Temmuz'da Sona Erecek

KPSS'ye katılmak isteyen adayların başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Başvuruların son güne bırakılmaması konusunda adaylara uyarıda bulunuluyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru ekranı için tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

KPSS Sınav Takvimi Açıklandı

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav maratonu eylül ayında başlayacak.

Sınav programı şöyle:

6 Eylül 2026: Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu

Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu 12 Eylül 2026: Alan Bilgisi 1. Oturum

Alan Bilgisi 1. Oturum 13 Eylül 2026: Alan Bilgisi 2. Oturum

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.

Sonuçlar 7 Ekim'de Açıklanacak

KPSS sonuçları, 7 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.