Konya-Antalya kara yolu Güçlüköy Mahallesi'nde içerisinde turistlerin olduğu plakası ve srücüsü öğrenilemeyen tur otobüsüyle, Harun Uraç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve otomobil devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kaza yerine gelen sağlık ekibinin incelemesinde otomobil sürücüsü Uraç'ın hayatını kaybettiği, otobüsteki 12 kişinin de yaralı olduğu belirlendi.

Yaralılar, Manavgat ve Alanya'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarmanın kazaya ilişkin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA