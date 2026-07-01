Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin kültürel mirasa daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla başlattığı Müzekart GNS uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Yaz boyunca geçerli olacak uygulama sayesinde 19-25 yaş arasındaki gençler, Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen uygulama, gençlere hem tarihi hem de kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı sunuyor.

300'den Fazla Müze ve Ören Yeri Ücretsiz

Müzekart GNS sahibi gençler, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde bulunan 300'ün üzerinde müze ve ören yerine ücretsiz giriş yapabilecek.

Arkeoloji müzelerinden antik kentlere, tarihi yapılardan sanat müzelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan uygulama, yaz tatilini kültürel bir keşfe dönüştürmeyi hedefliyor.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Gençlere Davet

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gençleri uygulamadan yararlanmaya davet etti.

Bakan Bak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, ülkemizin tarih ve kültür kokan her bir köşesini gönlünüzce gezin diye Müzekart GNS bu yıl da sizlerle... Doya doya gezin, görün, öğrenin."

Başvurular Dijital Olarak Yapılacak

Ücretsiz karttan yararlanmak isteyen gençler, 1 Temmuz itibarıyla dijital başvurularını Müzekart GNS sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvurusu onaylanan kullanıcılar, "Türkiye'nin Müzeleri" mobil uygulaması aracılığıyla dijital kartlarını kullanabilecek.

Her Müze İçin İki Giriş Hakkı

Kişiye özel olarak hazırlanan Müzekart GNS ile gençler, uygulama kapsamındaki her müze ve ören yerine iki kez ücretsiz giriş yapabilecek.

Aynı müzeye ikinci ziyaret ise ilk girişten en az üç saat sonra gerçekleştirilebilecek.

Amaç Gençleri Tarih ve Kültürle Buluşturmak

2022 yılında başlatılan ve her yıl yoğun ilgi gören proje ile gençlerin kültürel miras bilincinin artırılması, tarihi mekanların daha fazla ziyaret edilmesi ve yaz tatilinin verimli geçirilmesi amaçlanıyor.

Müzekart GNS sayesinde gençler, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde keşfetme fırsatı yakalayacak.