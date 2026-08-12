İki asırlık tarihi geçmişe sahip olan ve Kovid-19 sonrası hayata geçirilen devasa dönüşümle kapılarını açan Rami Kütüphanesi, dünya çapında rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

27 Ülkeden 62 Başvuru Arasından Zirveye

IFLA'nın Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler Bölümü (ENSULIB) tarafından bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri, dünya genelinden pek çok prestijli projeyi karşı karşıya getirdi. Yarışmaya 27 ülkeden toplam 62 başvuru yapılırken, titiz uluslararası değerlendirmeler sonucunda 26 proje uzun listeye, iki kategoride ise sadece 7 proje finale kalmayı başardı.

"Büyük Ölçekli Proje" kategorisinde Çin'den Jinjiang Kütüphanesi ve İrlanda'dan Munster Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi ile birlikte dünyanın en iyi 3 kütüphanesinden biri arasına giren Rami Kütüphanesi, finalde birincilik ipini göğüsledi.

Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 90. IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde; Türkiye adına final sunumunu Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu yaptı. Resmi sonuçların açıklanmasının ardından büyük ödül, Taner Beyoğlu ve Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik tarafından IFLA Genel Sekreteri Sharon Memis'in elinden takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, atıl durumdaki tarihi Rami Kışlası'nın çevre dostu yaklaşım, güçlü yeşil altyapı ve yaşayan kamusal alan modeliyle modern bir kütüphaneye dönüştürüldüğünü belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

2 Asırlık Tarihten Modern Bilgi Merkezine

1826-1828 yıllarında inşa edilen ve bir dönem yapısal yorgunluk yaşayan Rami Kışlası, yıkım yerine koruma ve uyarlanabilir yeniden kullanım yaklaşımıyla restore edilerek 2023 yılında kapılarını açmıştı. Bugün;

36 bin metrekare kapalı alan,

51 bin metrekare yeşil alan,

2 milyon kitaplık zengin koleksiyon,

4 bin 200 kişilik oturma kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kültür komplekslerinden biri konumunda bulunuyor.

Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Altyapı

Rami Kütüphanesi, sunduğu mimari ve çevresel çözümlerle tam anlamıyla bir "yeşil kütüphane" konsepti sunuyor:

Biyolojik Çeşitlilik: Çevre düzenlemesinde yer alan 696 ağaç, 99 bin çalı, biyolojik gölet ve sazlık alanlar kentsel biyolojik çeşitliliği destekliyor.

Sıfır Atık ve Su Tasarrufu: Çatı yüzeylerinden toplanan yağmur suları peyzaj sulamasında yeniden kullanılırken, atıklar kaynağında ayrıştırılıyor.

Yenilenebilir Enerji: Düşük tüketimli ekipmanlar, LED aydınlatmalar, sensör sistemleri ve güneş enerjisi uygulamalarıyla enerji verimliliği sağlanıyor. 19-25 Yaş Arasındaki Gençlere Büyük Fırsat! Müzekart GNS Başvuruları Başladı İçeriği Görüntüle

Ayrıca bünyesindeki Kitap Şifahanesi ile yazma ve basma eserlerin ömrü uzatılırken; Engelsiz Yaşam Merkezi, 7/24 erişim imkânı ve afet dönemlerinde güvenli toplanma alanı olma özellikleriyle toplumsal dayanışmaya da öncülük ediyor.

3 Yılda 8,2 Milyondan Fazla Ziyaretçi

Açıldığı 2023 yılından 2025 sonuna kadar 8,2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan Rami Kütüphanesi; sürdürülebilirlik, sağlık, teknoloji ve sanat gibi alanlarda binlerce etkinlik, atölye ve eğitim programına ev sahipliği yaparak İstanbul'un kültür sanat kalbi olmaya devam ediyor.