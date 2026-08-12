Show TV ekranlarında 28 Ekim 2022'de yayın hayatına başlayan ve her bölümüyle magazin gündeminden düşmeyen Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonu öncesinde adeta baştan aşağı yenileniyor. RTÜK cezalarından beklenmedik oyuncu değişikliklerine kadar pek çok fırtınayı atlatan dizide, bu kez ayrılıklar ardı ardına geldi. Başlangıç kadrosundan geriye neredeyse kimse kalmazken, yapılan açıklamalar kafaları karıştırdı.

İlk Günden Kalan İsimler Birer Birer Gidiyor

Dört sezondur ekranlarda fırtına estiren dizide; Settar Tanrıöğen'in sağlık sorunlarıyla başlayan değişim dalgası, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi kilit isimlerin ayrılıklarıyla devam etmişti.

Yeni sezon öncesi ise 4 yeni veda daha eklendi:

Feyza Civelek (Nilay): Karakterin hikayesine son nokta konuldu ve Civelek kadrodan ayrıldı.

Neslihan Yeldan ve Barlas Kartal: Yeni sezon öncesi defteri kapatan diğer isimler oldu.

Ceren Karakoç (Nursema): Ve nihayetinde dizinin ilk bölümünden bu yana kesintisiz rol alan, kitlelerin sevgilisi Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç da projeye veda etti.

Bu ayrılıklarla birlikte, dizinin ilk günkü ana kadrosundan kesintisiz devam eden yalnızca iki isim kaldı: Evrim Alasya ve Barış Kılıç.

Nursema'dan Manidar Veda: "Bizim İçin Seçilmiş Vedalar..."

Ceren Karakoç'un diziden ayrıldığının duyulmasının ardından, asıl büyük yankı bizzat oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla geldi. Nursema karakterine duygusal bir dille veda eden Karakoç'un paylaşımındaki şu cümleler kafaları karıştırdı:

Ayrılığın perde arkasına dair net bir açıklama yapmayan başarılı oyuncunun bu sözleri, "Ceren Karakoç diziden kendi isteğiyle mi ayrıldı, yoksa kadrodan çıkarıldı mı?" sorularını beraberinde getirdi. Hayranları sosyal medyada bu meselenin detaylarını tartışırken, yapım cephesinden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

5. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Peş peşe gelen şoke edici ayrılıkların ardından senaryoda nasıl bir yol izleneceği büyük bir soru işaretine dönüşürken, ekip için hazırlıklar tamamlandı. Kızılcık Şerbeti'nin yenilenen kadrosu ve yepyeni hikayesiyle 18 Eylül Cuma akşamı 5. sezonun ilk bölümüyle ekranlarda olması planlanıyor.