Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı Muhtemel Aşk, nefes kesen 7. bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Duygusal anların, büyük sürprizlerin ve gerilimin eksik olmadığı bu bölümde, Defne ve Kadir'in hikayesinde tüm dengeler bir kez daha altüst oldu.

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İstanbul'dan Kaçış Beklenmedik Bir Yolculuğa Dönüştü

Kadir'i kalbinden söküp atabilmek ve geride bıraktığı acılardan kurtulmak için İstanbul'dan gitmeye karar veren Defne, hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Defne'nin bu kaçış çabası kaderin cilvesiyle son buldu ve ikili kendilerini bir kez daha aynı yolda buldu.

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Birlikte çıkmak zorunda kaldıkları bu beklenmedik yolculuk, ikilinin aylardır kalblerine gömmeye çalıştığı tutkulu duyguları yeniden gün yüzüne çıkardı. Ancak aralarındaki buzların erimesi uzun sürmedi; devreye giren gizemli ve yeni bir isim, Defne'nin hiç hesap etmediği derin bir kıskançlıkla yüzleşmesine neden oldu.

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Şirket Cephesinde Şok Kararlar ve Selma ile Leyla'nın Planları

Sadece duygusal cephede değil, iş dünyasında da sular durulmadı. Şirket merkezinde alınan kritik kararlar tüm dengeleri bir anda değiştirdi. Yönetim katında yaşanan bu çalkantılı süreç, karakterlerin iş ve özel hayat arasındaki çizgiyi korumasını imkansız hale getirdi.

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Mahir Ünal "Üç Harem" Sergisinin Açılışında Konuştu
Mahir Ünal "Üç Harem" Sergisinin Açılışında Konuştu
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Öte yandan, ikilinin mutluluğuna gölge düşürmek için ellerinden geleni yapan Selma ve Leyla, sahneye koydukları yeni planlarla Defne ve Kadir'in aşkını bir kez daha çıkmaza sürükledi. İkilinin arasını açmak adına attıkları bu stratejik adımlar, gelecek bölümlerde yaşanacak büyük fırtınanın habercisi oldu.

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Muhtemel Aşk 7. Bölüm (Son Bölüm) İzle

Muhtemel Aşk 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Dizinin hayranları şimdiden arama motorlarında "Muhtemel Aşk 8. bölüm fragmanı izle" aramalarına hız kazandırdı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri kaçırmak istemeyenler, yayınlanacak resmi fragman için gözlerini yapımcı ve kanalın duyurularına çevirdi.

Muhtemel Aşk 8. Bölüm 2. Fragmanı