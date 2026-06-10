Geleneksel fotoğraf sergiciliğini dijital sanat, yapay zeka teknolojileri ve müzikle bir araya getiren sergi, ziyaretçilerine farklı bir sanat deneyimi sunuyor. Sergide, Engin Uzun’un 2015 yılından bu yana Mekke, Medine ve Kudüs’te çektiği fotoğrafların yanı sıra yapay zeka destekli dijital çalışmalar da yer alıyor.

Açılışta konuşan sanatçı Engin Uzun, yaklaşık 30 yıllık fotoğrafçılık kariyerinde birçok önemli projeye imza attığını belirterek, “Bu sergi meslek hayatım boyunca beni en çok etkileyen çalışmalardan biri oldu. Sergiyi gezerken içimde büyük bir huzur hissettim. Adeta umre ziyaretinde yaşanan manevi atmosferi yeniden yaşadım” dedi.

Serginin dijital bölümünde tarihi Mekke, Medine ve Kudüs fotoğraflarını restore ederek yeniden yorumladığını ifade eden Uzun, bu görüntüleri yapay zeka teknolojisiyle hareketlendirdiklerini söyledi. Ayrıca sergide, geçmişte bu fotoğrafların çekiminde kullanılan tarihi fotoğraf makinelerinin de yer aldığını belirtti.

Sergi için özel bir müzik albümü hazırladığını da dile getiren Uzun, “Üç Harem” adını taşıyan müziklerin dijital platformlarda dinlenebildiğini ifade ederek, ziyaretçilerin sergiyi gezerken aynı manevi duyguları hissedebilmesini amaçladığını kaydetti.

Sergide yer alan eserlerin kitaplaştırıldığını da açıklayan Uzun, “Üç Harem” sergisinin ilerleyen süreçte Konya ve Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde sanatseverlerle buluşturulmasının planlandığını söyledi.

Mekke, Medine ve Kudüs’ün tarihi, kültürel ve manevi mirasını fotoğraf, dijital sanat ve müzik aracılığıyla bir araya getiren “Üç Harem” sergisi, 19 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.