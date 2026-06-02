Uzak Şehir 63. Bölümde Neler Oldu?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 63. bölümüyle sezon finali yaptı. Duygu dolu anların ve büyük hesaplaşmaların yaşandığı bölümde, Alya ve Cihan'ın düğünü beklenmedik olaylarla gölgelendi.

Alya ve Cihan Mutluluğa Bir Adım Kala

Uzun süredir yaşadıkları zorlukların ardından Alya ve Cihan, aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanıyordu. Albora Konağı uzun zaman sonra yeniden mutluluğun ve heyecanın merkezi haline geldi. Ancak geçmişten gelen hesaplar ve gizlenen sırlar, bu mutlu güne gölge düşürdü.

Boran'ın Hamlesi Dengeleri Değiştirdi

Meryem'in yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Boran, elindeki bu bilgiyi güçlü bir koz olarak kullanmaya başladı. İntikam duygusuyla hareket eden Boran'ın attığı adımlar, olayların seyrini tamamen değiştirdi.

Büyük sırrının ortaya çıkma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Meryem, geri dönüşü olmayan bir karar vermek zorunda kaldı. Yaşananlar hem kendi hayatını hem de Albora ailesinin geleceğini derinden etkiledi.

Alya Büyük Bir Fedakarlık Yaptı

Cihan'ın hayatını ve geleceğini korumak isteyen Alya, kalbiyle mantığı arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kaldı. Sevdiği adamı korumak için attığı adım, onun kendi kıyametini başlatırken izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Düğün Günü Kabusa Döndü

Mutlulukla başlayan düğün hazırlıkları, beklenmedik bir saldırıyla yerini büyük bir kaosa bıraktı. Silah seslerinin yükseldiği final sahneleri, sezonun en çarpıcı anları arasında yer aldı. Feyyaz'ın Cihan'ı hedef alarak tetiği çektiği anda Meryem, hiç düşünmeden Cihan'ın önüne atladı ve kurşunun hedefi oldu. Meryem'in vurulması herkesi şoke ederken, Cihan da silahını çekerek Feyyaz'ı vurdu.

Ancak yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Boran'ın Cihan'a doğrulttuğu silah, düğün alanındaki gerilimi daha da artırdı. Tam o sırada Şahin, kardeşini korumak için Cihan'ın önüne geçti ve kurşunların hedefi oldu.

Şahin'in vurulmasıyla ortalık adeta savaş alanına dönerken, oğlunun geri dönülmez bir hata yapmasını engellemek isteyen Sadakat son bir hamlede bulundu. Sadakat, Boran'ı durdurmak için silahına sarıldı ve onu vurdu.

Peş peşe yaşanan bu olaylar Albora Konağı'nda büyük bir yıkıma neden olurken, sezon finali birçok karakterin kaderini belirsizliğe sürükledi. Kanlar içinde kalan Meryem, Şahin ve Boran'ın akıbeti yeni sezonun en büyük merak konusu haline geldi.

