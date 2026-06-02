Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken bir karar çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zuhal Böcek'in tahliyesine karar verildi.

Soruşturma Temmuz Ayında Başlamıştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Böcek daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Etkin Pişmanlık Başvuruları Gündeme Gelmişti

Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdiği öğrenilmişti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Gökhan Böcek'in eşi Zuhal Böcek de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ek İfade Verdi

Soruşturma dosyasına göre Zuhal Böcek, ilk ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmezken daha sonra ek ifade vermek için başvuruda bulundu.

Savcılığa verdiği ek ifadede, daha önce gündeme gelen bazı iddialarla ilgili farklı açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

İfade tutanaklarında, çeşitli olaylara ilişkin bilgileri sınırlı düzeyde hatırladığını ifade ettiği ve bazı konularda doğrudan bilgi sahibi olmadığını söylediği kaydedildi.

Ankara ve Kapalıçarşı İddiaları

Soruşturma kapsamında verilen ifadelerde, Muhittin Böcek'in adaylık süreciyle ilgili Ankara'da gerçekleştiği öne sürülen görüşmeler, para transferi iddiaları ve Kapalıçarşı'da yaşandığı belirtilen bazı temaslar da yer aldı.

Dosyada yer alan beyanlarda, seçim sürecinde gerçekleştirildiği iddia edilen para trafiğine ilişkin çeşitli anlatımların bulunduğu öğrenildi.

Tahliye Kararı Verildi

Yaklaşık bir aydır tutuklu bulunan Zuhal Böcek hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı verildi.

Mahkeme, Zuhal Böcek'in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

Böylece 3 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanan Zuhal Böcek, cezaevinde geçirdiği yaklaşık 30 günün ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, mali incelemeler ve deliller doğrultusunda yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.