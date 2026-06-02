İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Siber dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Sahte Yatırım Grupları Kurdukları İddia Edildi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, çeşitli banka ve finans kuruluşlarının kurumsal kimliklerini taklit ederek vatandaşları hedef aldığı belirlendi.

Şüphelilerin, yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak sosyal medya ve dijital platformlarda sahte yatırım grupları oluşturduğu, paravan şirketler aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

60 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi

Yapılan incelemelerde şüphelilere ait kişisel ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Mali hareketleri detaylı şekilde inceleyen ekipler, elde edilen bulgular doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı.

89 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul merkezli 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

4,6 Milyar Liralık Mal Varlığına Tedbir

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına yönelik de işlem yapıldı.

Yaklaşık 4 milyar 606 milyon lira değerindeki;

4 şirkete,

15 akaryakıt istasyonuna,

Akaryakıt ve LPG dolum tesisine

kayyum atanmasına karar verildi.

Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinde bloke tedbirleri uygulandı.

Yasa Dışı Bahis Operasyonu da Düzenlendi

Öte yandan İstanbul ve Nevşehir merkezli yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında toplam 221 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Operasyonların yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakan Gürlek: Suç Odaklarına Büyük Darbe İndirdik

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, suç örgütleri ve yasa dışı yapılanmalarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde siber suçlar, yasa dışı bahis organizasyonları ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı kapsamlı operasyonların devam ettiğini ifade etti.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtti.