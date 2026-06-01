Benzin, Motorin ve LPG'de İndirim Beklentisi

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki gelişmeler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 00.01'den itibaren pompa fiyatlarında indirim uygulanabileceği belirtiliyor.

Beklenen indirim tutarları şu şekilde:

Benzin: 1,38 TL

Motorin: 1,81 TL

LPG (Otogaz): 1,70 TL

Yeni Fiyatlar Ne Kadar Olabilir?

Beklenen indirimin pompaya yansıması halinde litre fiyatlarının yaklaşık olarak şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

Benzin: 65,55 TL

Motorin: 65,32 TL

LPG: 33,34 TL

Ancak fiyatlar illere, dağıtım şirketlerine ve bölgesel maliyetlere göre farklılık gösterebiliyor.

Hesaplamalar Uluslararası Piyasalar Baz Alınarak Yapılıyor

Sektör temsilcileri tarafından paylaşılan verilere göre hesaplamalar, kamu yararı gözetilerek uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarının son günlerdeki ortalamaları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

Brent petrolün 97,09 dolar seviyesinde, dolar kurunun ise 45,71 TL seviyesinde bulunduğu belirtilirken, bu veriler doğrultusunda fiyatlarda aşağı yönlü bir hareket beklentisi oluştu.

Kesinleşmiş Karar Değil

Uzmanlar, söz konusu rakamların resmi karar niteliğinde olmadığını özellikle vurguluyor. Paylaşılan verilerin bir beklenti ve tahmin çalışması olduğu, nihai fiyat değişikliklerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve dağıtım şirketlerinin açıklamalarının ardından netleşeceği ifade ediliyor.

Araç Sahipleri Gözünü Gece Yarısına Çevirdi

Son dönemde yüksek seyreden akaryakıt fiyatları nedeniyle araç sahipleri pompada yaşanacak olası indirimi yakından takip ediyor. Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde hem bireysel sürücüler hem de taşımacılık sektöründe maliyetler bir miktar azalacak.

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin resmi güncellemelerin gece saatlerinde netleşmesi bekleniyor.