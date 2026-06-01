Bayram Boyunca 334 Bin Personel Görev Başındaydı

Milyonlarca vatandaşın memleketlerine ve yakınlarına ulaşmak için yollara çıktığı Kurban Bayramı süresince İçişleri Bakanlığı kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri uyguladı.

Bakan Mustafa Çiftçi'nin açıkladığı verilere göre, bayram boyunca 334 bin 17 personel vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptı.

Trafik denetimlerinde ise 66 bin 481 personel ve 49 bin 826 ekip aracı sahada görev aldı.

Trafik Kazalarında 70 Kişi Hayatını Kaybetti

Yoğun denetimlere rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 70 vatandaş yaşamını yitirdi.

Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, her can kaybının derin üzüntüye neden olduğunu ifade etti.

Son 9 Günlük Bayram Tatillerinin En Düşük Can Kaybı

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2026 yılı Kurban Bayramı, 9 günlük tatil uygulanan bayramlar arasında en düşük can kaybının yaşandığı dönem oldu.

9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramlarında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı şöyle gerçekleşti:

2016: 117 kişi

2018: 148 kişi

2021: 87 kişi

2023: 110 kişi

2024: 71 kişi

2026: 70 kişi

Veriler, son yıllara göre önemli bir iyileşmeye işaret etti.

Ölümlü Kazalarda Yüzde 45 Düşüş

Bakanlık tarafından paylaşılan istatistiklere göre, önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla karşılaştırıldığında;

Ölümlü trafik kazalarında yüzde 45,1

Kaza yerindeki can kayıplarında ise yüzde 34,3

oranında azalma sağlandı.

Yetkililer, bu düşüşte yoğun denetimlerin yanı sıra vatandaşların trafik kurallarına daha fazla riayet etmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

"Hedefimiz Sıfır Can Kaybı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, açıklamasında hiçbir can kaybının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu mesajı verdi:

"Bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz, tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir."

Çiftçi, daha güvenli yollar ve daha güvenli bir Türkiye hedefi doğrultusunda trafik güvenliği çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Denetimler Yıl Boyunca Sürecek

İçişleri Bakanlığı, bayram dönemlerinde olduğu gibi yılın geri kalanında da trafik güvenliğine yönelik uygulamaların devam edeceğini açıkladı. Uzmanlar ise sürücüleri hız limitlerine uymaya, emniyet kemeri kullanmaya ve dikkatli araç kullanmaya çağırarak trafik kazalarının önlenmesinde bireysel sorumluluğun önemine dikkat çekiyor.