Türk Öğrenciler Regeneron ISEF 2026’ya Damga Vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda Türk öğrencilerin elde ettiği başarıyı kamuoyuyla paylaştı.

Dünyanın en büyük lise düzeyi bilim ve mühendislik organizasyonları arasında gösterilen yarışmada Türkiye’yi 27 öğrenci ve 13 proje temsil etti. Yarışma sonunda projelerin 9’u çeşitli kategorilerde ödüle layık görüldü.

4 Büyük Ödül Kazanıldı

Bakan Kacır’ın açıklamasına göre Türk öğrencilerin projeleri;

4 Büyük Ödül,

2 İkincilik Ödülü,

2 Dördüncülük Ödülü,

1 Özel Ödül

kazandı.

Elde edilen sonuçlar, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yetiştirdiği genç yeteneklerin uluslararası düzeydeki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Bakan Kacır’dan Tebrik Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencileri tebrik ederek, “Başarılarıyla ülkemizin gurur tablolarına bir yenisini daha ekleyen öğrencilerimizi, onlara rehberlik eden danışmanlarını ve destekleriyle her zaman yanlarında olan ailelerini gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Bilim Yolculuğuna Güçlü Katkı

Uluslararası bilim yarışmalarında elde edilen başarılar, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki hedeflerine katkı sunarken, gençlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarına olan ilgisini de artırıyor. Regeneron ISEF’te kazanılan ödüller, Türk öğrencilerin küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyede projeler geliştirdiğini bir kez daha gösterdi.