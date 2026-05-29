Kurban Bayramı tatilinin son günlerine girilirken milyonlarca vatandaş dönüş yolculuğu için hazırlık yapıyor. Özellikle büyükşehirlere dönüş trafiğinin yoğunlaşması beklenirken, İçişleri Bakanlığı sürücüler için önemli bir uygulamayı yeniden gündeme getirdi. Bakanlık tarafından hayata geçirilen sistem sayesinde vatandaşlar seyahat edecekleri güzergâhlardaki radar, trafik denetim noktaları ve hız koridorlarına ilişkin bilgilere anlık olarak ulaşabiliyor.

Dönüş Trafiğinde Yoğunluk Bekleniyor

9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatilinin 1 Haziran Pazartesi günü sona erecek olması nedeniyle dönüş trafiğinin özellikle hafta sonu yoğunlaşması bekleniyor. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve yolculuk öncesi güzergâh bilgilerini kontrol etmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

"Amaç Ceza Değil Güvenlik"

İçişleri Bakanlığı, bayram öncesinde yaptığı açıklamada "tuzak radar" uygulamalarının bulunmadığını vurgulamış ve denetimlerin temel amacının trafik güvenliğini artırmak olduğunu belirtmişti.

Bu kapsamda sürücüler, yolculuk öncesinde denetim noktalarını öğrenerek daha bilinçli şekilde seyahat edebiliyor.

61 İlde 520 Elektronik Denetleme Sistemi

Bayram süresince ülke genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 61 ilde toplam 520 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) aktif olarak görev yapıyor. Ayrıca 21 bin kilometreyi aşan karayolu ağında hız kontrolleri gerçekleştirilirken, mobil radar ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

Radar Noktaları Nasıl Öğreniliyor?

Sürücüler, İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden başlangıç ve varış noktalarını seçerek güzergâhlarındaki radar ve kontrol noktalarını görüntüleyebiliyor.

Sistem üzerinden;

Radar uygulama noktaları,

Trafik kontrol noktaları,

Hız koridorları,

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) bölgeleri

anlık olarak görülebiliyor.

Ayrıca HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması üzerinden de güzergâhlardaki trafik denetim bilgilerine erişim sağlanabiliyor.

Yetkililer, bayram dönüşü yola çıkacak sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri çağrısında bulundu.