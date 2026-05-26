Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Arpaguş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda İslam âleminin bayramını tebrik ederek önemli mesajlar verdi.

Kurban Bayramı’nın barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardan biri olduğunu belirten Arpaguş, bu mübarek günlere ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“Kurban Bayramı Allah’a Yakınlaşmanın Vesilesidir”

Bayramın yalnızca sevinç ve mutluluk değil, aynı zamanda manevi derinliği yüksek bir ibadet iklimi sunduğunu ifade eden Arpaguş, kurban ve hac ibadetlerinin Hz. İbrahim’in teslimiyetini, Hz. İsmail’in sadakatini ve Hz. Hacer’in sabrını hatırlattığını dile getirdi.

Arpaguş, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her ibadetin, paylaşma ve merhamet ruhunu güçlendirdiğini kaydetti.

“Yeryüzünü Kardeşlik Sofrasına Dönüştürüyor”

Kurban Bayramı’nın toplumsal dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Arpaguş, bayramın zengin ile ihtiyaç sahibi arasında gönül köprüsü kurduğunu ifade etti.

Dünyanın farklı coğrafyalarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca insan için Kurban Bayramı’nın yalnızca maddi destek değil, hatırlanmanın ve yalnız olmadığını hissetmenin de sembolü olduğunu belirtti.

Barış ve Huzur Temennisi

Mesajının sonunda tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Arpaguş, bu mübarek günlerin dostlukları güçlendirmesini, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmesini ve tüm dünyada barış ile huzura vesile olmasını temenni etti.