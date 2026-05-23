Kurban Bayramı’nda Hava Sürprizi! Türkiye Genelinde Yağış Alarmı

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planı yapan, yola çıkmaya hazırlanan ya da kurban ibadetini açık alanda gerçekleştirecek vatandaşlar için hava durumu tahminleri netleşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bayram boyunca Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek.

Uzman tahminlerine göre, arife gününden itibaren yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle iç kesimler ile doğu bölgelerinde yağışların zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarının ise genel olarak mevsim normallerine yakın seyredeceği, güney, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer normallerin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Arife Günü Hava Nasıl Olacak?

Bayram öncesi son hazırlıkların yapıldığı arife gününde Türkiye’nin büyük bölümünde bulutlu hava hakim olacak.

Meteorolojik tahminlere göre;

Güney ve İç Ege

Akdeniz Bölgesi

İç Anadolu’nun güney kesimleri

Orta ve Doğu Karadeniz

Doğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri

sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek.

Uzmanlar özellikle uzun yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bayramın 1. Günü: Birçok İlde Yağış Bekleniyor

Kurban Bayramı’nın ilk gününde yağış alanı daha da genişleyecek.

Tahminlere göre;

Marmara’nın doğusu

Güney ve İç Ege

Akdeniz

İç Anadolu

Karadeniz’in iç kesimleri

Doğu Anadolu’nun büyük bölümü

Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimleri

aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Hakkari ve Şırnak çevrelerinin ise yağıştan daha az etkilenmesi bekleniyor.

Bayramın 2. Günü: Yağış Türkiye’yi Saracak

Bayramın ikinci gününde yağışların neredeyse ülke geneline yayılması bekleniyor.

Meteoroloji tahminlerine göre sadece;

Güney Ege kıyıları

Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri

Hakkari ve Şırnak çevresi

yağış dışında kalacak.

Diğer tüm bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bayramın 3. Günü: Sağanak Etkisini Sürdürecek

Bayramın üçüncü gününde de yağışlı tablo değişmeyecek.

Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle ani bastıran gök gürültülü sağanakların ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.

Bayramın 4. Günü: Dönüş Yoluna Çıkacaklar Dikkat

Bayram dönüşü yola çıkacak vatandaşları da yağışlı hava bekliyor.

Tahminlere göre;

Trakya’nın batısı

Kıyı Ege

Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri

hariç yurt genelinde yağış etkisini sürdürecek.

Yetkililer, dönüş trafiğinde görüş mesafesinin düşebileceği, kaygan zemin nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Bayramda Yola Çıkacaklara Kritik Uyarı

Uzmanlar, bayram boyunca etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:

Yola çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol edin

Ani sağanaklara karşı dikkatli olun

Trafikte hız kurallarına uyun

Sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tedbirli davranın

Açık alan planlarını alternatifli yapın

Bayram sevincinin olumsuz hava koşulları nedeniyle gölgelenmemesi için Meteoroloji’nin güncel açıklamalarının takip edilmesi önem taşıyor.