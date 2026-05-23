Kurban Bayramı’nda Hava Sürprizi! Türkiye Genelinde Yağış Alarmı
Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planı yapan, yola çıkmaya hazırlanan ya da kurban ibadetini açık alanda gerçekleştirecek vatandaşlar için hava durumu tahminleri netleşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bayram boyunca Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek.
Uzman tahminlerine göre, arife gününden itibaren yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle iç kesimler ile doğu bölgelerinde yağışların zaman zaman etkisini artırabileceği belirtiliyor.
Hava sıcaklıklarının ise genel olarak mevsim normallerine yakın seyredeceği, güney, iç ve doğu bölgelerde ise yer yer normallerin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Arife Günü Hava Nasıl Olacak?
Bayram öncesi son hazırlıkların yapıldığı arife gününde Türkiye’nin büyük bölümünde bulutlu hava hakim olacak.
Meteorolojik tahminlere göre;
- Güney ve İç Ege
- Akdeniz Bölgesi
- İç Anadolu’nun güney kesimleri
- Orta ve Doğu Karadeniz
- Doğu Anadolu
- Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına girecek.
Uzmanlar özellikle uzun yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Bayramın 1. Günü: Birçok İlde Yağış Bekleniyor
Kurban Bayramı’nın ilk gününde yağış alanı daha da genişleyecek.
Tahminlere göre;
- Marmara’nın doğusu
- Güney ve İç Ege
- Akdeniz
- İç Anadolu
- Karadeniz’in iç kesimleri
- Doğu Anadolu’nun büyük bölümü
- Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimleri
aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alacak.
Hakkari ve Şırnak çevrelerinin ise yağıştan daha az etkilenmesi bekleniyor.
Bayramın 2. Günü: Yağış Türkiye’yi Saracak
Bayramın ikinci gününde yağışların neredeyse ülke geneline yayılması bekleniyor.
Meteoroloji tahminlerine göre sadece;
- Güney Ege kıyıları
- Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri
- Hakkari ve Şırnak çevresi
yağış dışında kalacak.
Diğer tüm bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Bayramın 3. Günü: Sağanak Etkisini Sürdürecek
Bayramın üçüncü gününde de yağışlı tablo değişmeyecek.
Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Özellikle ani bastıran gök gürültülü sağanakların ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor.
Bayramın 4. Günü: Dönüş Yoluna Çıkacaklar Dikkat
Bayram dönüşü yola çıkacak vatandaşları da yağışlı hava bekliyor.
Tahminlere göre;
- Trakya’nın batısı
- Kıyı Ege
- Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimleri
hariç yurt genelinde yağış etkisini sürdürecek.
Yetkililer, dönüş trafiğinde görüş mesafesinin düşebileceği, kaygan zemin nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor.
Bayramda Yola Çıkacaklara Kritik Uyarı
Uzmanlar, bayram boyunca etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:
- Yola çıkmadan önce güncel hava tahminlerini kontrol edin
- Ani sağanaklara karşı dikkatli olun
- Trafikte hız kurallarına uyun
- Sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tedbirli davranın
- Açık alan planlarını alternatifli yapın
Bayram sevincinin olumsuz hava koşulları nedeniyle gölgelenmemesi için Meteoroloji’nin güncel açıklamalarının takip edilmesi önem taşıyor.