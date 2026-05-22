Kurban Bayramı öncesinde artan yol hareketliliği nedeniyle İçişleri Bakanlığı ülke genelinde kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirlerini devreye aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da gazetecilerle bir araya gelerek bayram tatiline ilişkin alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

22 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirler kapsamında hem şehirler arası yollarda hem de şehir içlerinde yoğun denetimler gerçekleştirilecek.

334 Bin Personel Sahada Olacak

Bayram süresince vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için toplam 334 bin 17 kolluk personeli görev alacak. Bunların 66 bin 481’i trafik ekiplerinden oluşacak. Otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarıları artırılırken, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar da sıkı şekilde denetlenecek. Ayrıca 1238 personel gizli yolcu olarak otobüslerde denetime katılacak.

Tuzak Radar Olmayacak

Bayram döneminde sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri olan radar uygulamalarına da açıklık getirildi. Bakan Çiftçi, denetimlerin cezalandırma amacı taşımadığını belirterek, “Devlet vatandaşına tuzak kurmaz” mesajını verdi.

Tatil süresince 61 ildeki 520 EDS ile 21 bin 682 kilometrelik güzergahta hız denetimi yapılacak. EDS nokta ve güzergahlarına ilişkin bilgiler ise HAYAT 112 Acil Mobil uygulaması üzerinden öğrenilebilecek.

Ülke genelinde 1581 mobil radar ile hız kontrolleri yapılacak ancak uygulamaların sürücüleri cezaya düşürmeye yönelik olmayacağı ifade edildi.

Havadan ve Kamerayla Denetim

Bayram boyunca trafik denetimleri sadece karadan değil, havadan da sürdürülecek. Helikopter ve drone destekli toplam 5 bin 936 saatlik hava denetimi planlandı. Şehir içlerinde ise KGYS kameralarıyla özellikle şu ihlaller takip edilecek:

Makas atma

Hatalı şerit değiştirme

Kırmızı ışık ihlali

Takip mesafesine uymama

Direksiyon başında telefon kullanımı

Kavşak geçiş ihlalleri

Kamyon ve Tankerlere Kısıtlama

Yoğun trafik nedeniyle bazı ağır tonajlı araçlara geçici kısıtlama getirildi. 30 Mayıs Cumartesi saat 13.00 ile 1 Haziran Pazartesi 01.00 arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların bazı otoyol ve ana güzergahlarda trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Terminal ve İstasyonlar da Denetlenecek

Tedbirler kapsamında, şehirler arası otobüs terminalleri ve ara istasyonları da denetlenecek. Şoför ve yolcular bilgilendirilerek emniyet kemeri takmaları sağlanacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların takograf denetimine ağırlık verilecek. Dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonları kenarları ile otoyollar ve devlet kara yolları üzerinde zorunlu hâller dışında duraklama, park etme gibi ihlallere izin verilmeyecek, ekiplerimiz tarafından yol güzergâhları kontrol edilecek.

Şehitlik ve Mezarlıklarda da Önlem

Bayramda mezarlık ve şehitlik ziyaretlerinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle ek trafik ve güvenlik önlemleri alınacak. Özellikle geçmiş yıllarda kaza yoğunluğu yaşanan 17 ilde 20 kritik güzergahta ilave ekipler görev yapacak.

Bakanlıktan Sürücülere Çağrı

Yetkililer, vatandaşlardan emniyet kemeri kullanmaları, hız kurallarına uymaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda hassasiyet istedi. Bayram tatilinde hedefin ceza yazmak değil, can kayıplarını sıfıra indirmek olduğu vurgulandı.