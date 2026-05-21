İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencileri “International Day” etkinliğinde buluşturdu. Üniversitenin Başakşehir Külliyesi’nde gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı, ardından açılış konuşmalarıyla devam etti.

Türkiye’nin Göç Vizyonu Anlatıldı

Etkinlikte konuşan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Türkiye’nin göç yönetimine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Avrupa’nın önümüzdeki yıllarda ciddi göç hareketleriyle karşı karşıya kalacağına dikkat çeken Cangir, Avrupa Birliği’nin nüfusunu dengelemek için gelecek 25 yılda milyonlarca göçmeni kabul etmesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye’nin ise göç meselesine tarihsel bir perspektifle yaklaştığını ifade eden Cangir, kamu düzeni ve güvenliği ile insan onurunu birlikte esas alan dengeli bir politika yürüttüklerini belirtti. Cangir, "Türkiye olarak bizler köklü devlet geleneğimizden ve medeniyet birikimimizden aldığımız anlayışla göçe daima insan merkezli yaklaşmış bir milletiz. Bakanlık olarak da temel yaklaşımımız kamu düzeni ve güvenliğini gözetirken insan onurunu esas alan etkin ve dengeli bir göç yönetimini sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Öğrenciler Türkiye İçin Stratejik Öneme Sahip

Eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve ekonomi alanlarında Türkiye'ye katkı sunacak nitelikli insan kaynağını desteklemenin düzenli göç politikalarının en önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Cangir, "Uluslararası öğrencilerimizi de bu vizyonun son derece kıymetli bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü bugün Türkiye'de eğitim alan her öğrencinin gelecekte ülkeleriyle Türkiye arasında kurulacak insani, akademik, ekonomik ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.