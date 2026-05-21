Türkiye’nin nüfus yapısında sessiz ama derin bir değişim yaşanıyor. TÜİK’in açıkladığı 2025 doğum istatistikleri, doğum oranlarındaki gerilemenin artık geçici bir eğilim değil, yapısal bir dönüşüm haline geldiğini ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 895 bin 374 canlı doğum gerçekleşirken, toplam doğurganlık hızı kadın başına 1,42 çocuk olarak kayıtlara geçti. Bu oran, nüfusun kendini yenilemesi için gerekli kabul edilen 2,1 seviyesinin oldukça altında kaldı.

Türkiye Neden Daha Az Çocuk Sahibi Oluyor?

Veriler, son yıllarda aile yapısındaki değişimin hızlandığını gösteriyor. 2001 yılında kadın başına ortalama 2,38 çocuk düşerken, bu rakam yıllar içinde istikrarlı şekilde geriledi. Özellikle 2014 sonrası düşüş ivme kazandı.

Bu değişimin arkasında:

Artan yaşam maliyetleri

Barınma sorunu

Kadınların eğitim seviyesindeki yükseliş

Kariyer planlamasının öne çıkması

Geç evlilikler

Kent yaşamının ekonomik baskısı

gibi birçok etkenin bulunduğu değerlendiriliyor.

Büyükşehirlerde Doğum Hızı Sert Düştü

Doğurganlık hızında şehirleşmenin etkisi net şekilde görülüyor.

2025 verilerine göre:

Yoğun kentlerde: 1,33 çocuk

1,33 çocuk Orta yoğun kentlerde: 1,53 çocuk

1,53 çocuk Kırsalda: 1,75 çocuk

Büyük şehirlerde çocuk sahibi olmanın ekonomik yükü ve yaşam koşulları doğum oranlarını aşağı çekiyor.

En Çok Doğum Şanlıurfa’da, En Az Bartın’da

İllere göre dağılımda dikkat çeken farklılıklar oluştu.

En yüksek doğurganlık oranına sahip iller:

Şanlıurfa – 3,15 Şırnak – 2,53 Mardin – 2,23

En düşük oranlar ise:

Bartın – 1,09

İzmir – 1,10

Ankara – 1,11

Eskişehir – 1,11

Zonguldak – 1,11

Bu tablo, doğu ile batı arasında belirgin demografik farkı ortaya koyuyor.

Türkiye Avrupa’ya Yaklaşıyor

Türkiye uzun yıllar Avrupa’ya kıyasla yüksek doğurganlık oranına sahipti. Ancak son veriler bu farkın hızla kapandığını gösteriyor. AB ortalaması 1,34 seviyesindeyken Türkiye 1,42 ile artık Avrupa demografisine daha yakın bir profile sahip. Bu da Türkiye’nin genç nüfus avantajını zamanla kaybedebileceği yorumlarına neden oluyor.

Kadınlar Daha Geç Anne Oluyor

Bir diğer dikkat çeken değişim ise annelik yaşında yaşandı. 2001’de doğum yapan annelerin ortalama yaşı 26,7 iken, bu rakam 2025’te 29,4’e yükseldi. İlk doğum yaşı ise 27,5 oldu.

İlk doğum yaşının en yüksek olduğu iller:

Artvin

İstanbul

Tunceli

İzmir

Trabzon

Bu veri, aile kurma yaşının giderek ötelenmesine işaret ediyor.

Genç Yaşta Doğumlar Sert Geriledi

15-19 yaş grubundaki doğum oranı da ciddi düşüş gösterdi. 2001’de her bin genç kadın başına 49 doğum düşerken, 2025’te bu rakam 9’a kadar geriledi. Bu değişim, eğitim süresinin uzaması ve sosyal yapının dönüşmesiyle ilişkilendiriliyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Demografi uzmanlarına göre bu tablo kısa vadede olumlu gibi görünse de uzun vadede ciddi riskler barındırıyor.

Muhtemel sonuçlar:

Yaşlanan nüfus

Çalışan nüfusta daralma

Emeklilik sistemine baskı

Üretim gücünde azalma

Sağlık harcamalarında artış

Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda nüfus politikalarını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.