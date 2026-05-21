İstanbul, geleneksel sporların ve kültürel zenginliklerin buluştuğu büyük organizasyona ev sahipliği yapıyor. 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri bir araya getirerek katılımcılara benzersiz bir atmosfer sunuyor.

Dünyanın Farklı Kültürleri İstanbul’da Buluştu

Farklı ülkelerden gelen katılımcıları aynı platformda buluşturan festival, kültürlerarası etkileşimin güçlü adreslerinden biri olmayı sürdürüyor. Geleneksel oyunlardan atlı sporlara, el sanatlarından kültürel gösterilere kadar birçok etkinliğin yer aldığı festival, her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor.

Özellikle çocuklar ve aileler için hazırlanan etkinlik alanları, festivale yoğun ilgi gösteren vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Bilal Erdoğan: Kültürel Değerlerimizi Yaşatıyoruz

Festivalin açılışında konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, organizasyonun yalnızca bir festival değil, aynı zamanda kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Erdoğan, festivali ziyaret eden vatandaşların farklı kültürleri yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı bulduğunu belirterek, Etnospor Kültür Festivali’nin geleneksel değerlerin yaşatılması noktasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Dört Gün Boyunca Renkli Etkinlikler

Festival boyunca:

Geleneksel spor müsabakaları

Atlı gösteriler

Kültürel performanslar

El sanatları etkinlikleri

Çocuklara özel aktiviteler

Uluslararası kültürel tanıtımlar

ziyaretçilerle buluşacak.

İstanbul’daki festival, hem geleneksel değerleri yaşatmayı hem de farklı kültürler arasında güçlü bağlar kurmayı hedefliyor.