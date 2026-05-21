İstanbul, kültürel miras ile geleneksel değerlerin buluştuğu önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 8. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan festival; geleneksel sporlar, el sanatları, sahne performansları ve çeşitli etkinliklerle katılımcılara dolu dolu bir festival deneyimi sunuyor.

Geleneksel Değerler İstanbul’da Yaşatılıyor

Festival alanında kurulan etkinlik noktalarında ziyaretçiler, geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buluyor. Atlı spor gösterilerinden geleneksel oyunlara, el sanatlarından kültürel performanslara kadar birçok etkinliğin yer aldığı festival, her yaştan ziyaretçiden yoğun ilgi görüyor.

Özellikle çocuklar ve aileler için hazırlanan etkinlik alanları, festivali İstanbul’un en dikkat çeken kültür organizasyonlarından biri haline getiriyor.

Bakan Ersoy’dan Kültürel Miras Vurgusu

Festivalin açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültürün toplumların kimliğini oluşturan en temel unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Ersoy, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kültür, bir toplumun hafızasıdır; geçmişi ile gelecek arasında kurulan en güçlü köprüdür.”

Kültürel mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ersoy, bu tür organizasyonların toplumsal hafızanın canlı tutulmasına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Kültürlerarası Etkileşimin Merkezi

Etnospor Kültür Festivali, yalnızca geleneksel sporların sergilendiği bir etkinlik olmanın ötesinde, farklı milletlerin kültürel değerlerini bir araya getiren uluslararası bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Festival, ziyaretçilerine hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim sunarken, kültürler arasında güçlü bağların kurulmasına da katkı sağlıyor.