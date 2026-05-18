Bu içeriğimizde, "Edeler Diyarı"na yapacağınız yolculukta mutlaka görmeniz gereken yerleri ve seyahat ipuçlarını bir araya getirdik.

Kahramanmaraş’ın kültürel mirası

Kahramanmaraş turuna şehrin simgesi olan Kahramanmaraş Kalesi’nden başlamak, şehri kuşbakışı izlemek için en iyi yöntem. Kalenin ardından rotanızı, dünyanın en önemli mozaik koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan Germanicia Mozaik Müzesi’ne çevirin. Geç Roma ve Erken Bizans döneminin zarafetini yansıtan bu mozaikler, sizi binlerce yıl öncesine götürecek.

Eski Maraş kültürünü keşfetmek isterseniz, Tarihi Maraş Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı ve Semerciler Çarşısı mutlaka uğramanız gereken duraklar arasında başta geliyor. Burada hem el emeği göz nuru ürünleri inceleyebilir hem de şehrin yaşayan tarihine tanıklık edebilirsiniz.

● Çekiç seslerinin yankılandığı Bakırcılar Çarşısı'ndan el emeği bakır cezveler,

● Geleneksel Sim Sırma işlemeli tekstil ürünleri,

● Semerciler ve Saraçlar Çarşısı'ndan ise dünyaca ünlü Hollywood filmlerinde de kullanılan hakiki deri Maraş Yemenisi almadan dönmemelisiniz.

Doğanın kalbi: Yaylalar ve mağaralar

Doğa tutkunları için Kahramanmaraş’ın adeta bir cennet olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yaz aylarında serinliğiyle tercih edilen Başkonuş Yaylası, ladin, ardıç ve sedir ağaçlarıyla çevrili doğasıyla kamp ve doğa yürüyüşü için ideal. Bunun yanı sıra şifalı sularıyla bilinen Ilıca Kaplıcaları ve devasa sarkıtlarıyla büyüleyen Döngel Mağaraları da listenizde mutlaka yer almalı.

● Başkonuş Yaylası: Sümbül, ladin ve sedir ağaçlarıyla dolu olan bu yayla, geyiklerin özgürce dolaştığı, kamp ve doğa yürüyüşü için en özel noktalarından biri.

● Yeşilgöz (Tekir): Suyunun turkuaz rengiyle görenleri hayran bırakan gizemli bir obruk. Etrafındaki mesire alanlarında dinlenmek ve harika fotoğraflar çekmek için ideal bir yer.

● Fırnız Mesire Alanı: Çamların arasında akan buz gibi suyun kenarında oturup, yörenin meşhur kiremitte alabalığını yiyebileceğiniz huzur dolu bir vadi.

● Döngel Mağaraları: Karstik oluşumlarıyla dikkat çeken Döngel Mağaraları, doğa sporlarına ve mağaracılığa ilgi duyanlar için eşsiz bir yer.

Gastronomi durağı: Sadece dondurma değil!

Kahramanmaraş denince akla ilk gelen dondurma olsa da şehir gastronomi açısından oldukça zengin. Eli böğründe (Yanyana), Maraş tavası, içli köfte ve meşhur Maraş tarhanası mutlaka tadına bakılması gereken lezzetler arasında yer alıyor. Tabii ki yemeğin üzerine gerçek bir dövme dondurma ile final yapmak şart.

● Eli Böğründe (Yanyana): Kuzu eti, domates, biber ve sarımsağın taş fırında yan yana dizilerek pişirildiği bir lezzet.

● Maraş Paçası: Özel sosuyla hazırlanan ve yöre halkının sabahları bile tükettiği şifa kaynağı bir çorba.

● Maraş Tarhanası: Türkiye'nin diğer bölgelerinden farklı olarak firik (cips) şeklinde de çerez gibi tüketilen yöresel tat.

● Yemeğin üzerine ferahlamak için Ravanda Şerbeti.

Kahramanmaraş’a Ulaşım: Konforlu ve kolay

Kahramanmaraş, Türkiye’nin her noktasından kolayca ulaşılabilen bir kavşak noktasında yer alıyor. Şehre hava yoluyla ulaşım imkânı olduğu gibi, özellikle çevre illerden ve büyükşehirlerden düzenlenen otobüs seferleri en çok tercih edilen ulaşım yollarının başında geliyor.

Seyahatinizi planlarken en uygun seçenekleri değerlendirmek oldukça önemli. Yolculuk tarihinize göre farklı firmaların sunduğu Kahramanmaraş otobüs bileti fiyatlarını inceleyerek bütçenize en uygun tercihi yapabilirsiniz. Özellikle tatil dönemlerinde yoğunluk yaşanabildiği için, internet üzerinden hızlıca otobüs biletleri sorgulaması yaparak yerinizi erkenden ayırtmanızda fayda var. Zira konforlu bir yolculuk için bu şart.

Nerede kalınır?

Kahramanmaraş, seyahat amaçlarına ve bütçelerine uygun çeşitli konaklama imkanları sunuyor.

Şehir merkezi ve tarihi konaklar: Şehri yürüyerek keşfetmek, çarşılara ve müzelere yakın olmak istiyorsanız merkezdeki 4 ve 5 yıldızlı modern otelleri tercih edebilirsiniz. Daha otantik bir deneyim için ise restore edilmiş asırlık Tarihi Maraş Konakları iyi bir seçim olacaktır. Bu konaklar, butik otel konseptiyle geleneksel Maraş mimarisini yaşamanıza olanak tanır.

Termal oteller: Sağlık ve şifa turizmi için rotanızı merkeze yaklaşık 70 km uzaklıktaki Ilıca beldesine çevirebilirsiniz. Buradaki kaplıca otelleri ve pansiyonlar, şifalı sularla dinlenmek için harika bir fırsat.

Doğa içinde konaklama: Başkonuş Yaylası'nda yer alan bungalovlar ve çadır kamp alanları, çam kokuları eşliğinde uyanacağınız harika bir konaklama deneyimi sunuyor.

Geleneksel misafirperverliği, zengin mutfağı ve doğal güzellikleriyle Kahramanmaraş, unutulmaz bir seyahat vadediyor. Eğer hala keşfetmediyseniz, bir sonraki rotanızı Akdeniz’in bu kahraman şehrine çevirmenin tam zamanı.