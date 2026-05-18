Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede, yeni yönetim kurulu, disiplin kurulu ve genel merkez delegeleri belirlenerek resmiyet kazandı. Programa Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen de katıldı.

Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizdiği siyasi çizginin Kahramanmaraş’ta kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Muhammet Günkut başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda 20 isim görev aldı. Partinin teşkilatlanma çalışmalarına ve yerel politikalara yön verecek yönetimin, sahada aktif bir çalışma yürüteceği ifade edildi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir yaptığı konuşmada, “Biz çocuklarımızı her türlü saldırıdan korumak, onları milli ve manevi değerlerimizle yarına hazırlamak doğrultusunda atılacak her türlü adıma destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Yeni yönetimin birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağı mesajı verilen kongre, toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.