25 Milyon TL’lik Yatırım

Toplam 25 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında parkların fiziki altyapısı güçlendirilirken, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek yeni sosyal donatı alanları da oluşturulacak. Çalışmalar çerçevesinde modern çocuk oyun grupları, spor alanları, yürüyüş yolları, oturma ve dinlenme alanları ile peyzaj düzenlemeleri hayata geçirilecek. Her yaştan vatandaşın güvenli ve konforlu şekilde vakit geçirebileceği şekilde planlanan projeyle, parkların hem estetik görünümü iyileştirilecek hem de kullanım kapasitesi artırılacak.

Göksunlular İçin Yeni Sosyal Yaşam Alanları

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cevher Dudayev ve Köroğlu parklarının, Göksun’un sosyal hayatına yeniden canlılık kazandırması hedefleniyor. Doğayla iç içe yapısı, modern oyun ve spor alanları ile dikkat çekecek parklar; ailelerin, çocukların ve gençlerin keyifle vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları olarak hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme ve sosyal alan yatırımlarının önemli bir parçası olan proje, Göksun’un yaşam kalitesine de önemli katkı sağlayacak.