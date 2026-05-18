Engelliler Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan engelli vatandaş Cahit, yaşamın tüm zorluklarına rağmen hayata küsmediklerini söyledi. Her insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Cahit, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak küçük dokunuşların büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Engelli olmanın hayattan kopmak anlamına gelmediğini vurgulayan Cahit, “Hayata kızmıyoruz. Her şeye rağmen hayat güzel, insanlar güzel. İnsanlar bizi hayata bağlıyor. Engelliyim diye hiçbir zaman ağlamıyoruz, üzülmüyoruz. Her insan bir engelli adayıdır” dedi.

Kahramanmaraş’ta günlük yaşamda özellikle ulaşım ve kaldırım kullanımı konusunda zaman zaman zorluk yaşadıklarını belirten Cahit, bazı sürücülerin araçlarını kaldırım giriş ve çıkışlarına park etmesinin kendileri için büyük engel oluşturduğunu söyledi.

Sürücülere daha duyarlı olmaları çağrısında bulunan Cahit, “Belediyelerimiz engelliler için elinden gelen hizmeti yapıyor ancak bazı sürücüler kaldırımlara araç park ederek giriş ve çıkışlarımızı engelliyor. Biraz daha hassasiyet gösterirlerse çok memnun oluruz” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik çalışmalarını da takdir ettiğini belirten Cahit, yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Engelliler Haftası kapsamında verilen bu mesaj, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekerken, toplumsal farkındalığın artırılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.