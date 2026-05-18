Gençleri bilim, teknoloji ve savunma sanayii alanlarında geleceğin fırsatlarıyla buluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, bu kapsamda Kahramanmaraşlı gençleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından düzenlenen “Teknik Gezi XL” programına taşıdı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ankara Kahramankazan’daki TUSAŞ yerleşkesinde gerçekleştirilen programa Kahramanmaraş’tan 40 genç katılım sağladı. Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 20 bin gencin bir araya geldiği organizasyonda katılımcılar, yerli ve millî savunma sanayiinin geldiği noktayı yerinde görme fırsatı buldu.

Yerli ve Millî Teknolojiler Yakından İncelendi

Pusula Maraş koordinesinde Ankara’ya götürülen gençler, TUSAŞ’ın üretim ve teknoloji üslerinden biri olan Kahramankazan yerleşkesinde havacılık ve uzay teknolojilerine dair kapsamlı bir deneyim yaşadı. Program kapsamında gençler; yerli ve millî hava araçlarının üretim süreçlerini yakından inceleyerek savunma sanayiinin kritik aşamalarına ilişkin detaylı bilgiler aldı.

Üretim hatlarının kapılarını gençlere açan etkinlikte katılımcılar, mühendislik süreçlerinden montaj aşamalarına kadar birçok teknik detayı uzmanlardan dinleme imkânı buldu. İnteraktif deneyim alanlarında teorik bilgileri uygulamalı şekilde deneyimleyen gençler, VR gözlükler ve 360 derece simülasyon teknolojileriyle gerçeğe yakın uçuş deneyimleri yaşadı. Teknolojiyle iç içe geçen etkinlik alanlarında kurulan özel stantlar ve uygulama merkezleri de katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

HÜRJET ve GÖKBEY Gösterileri Büyük İlgi Gördü

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise gökyüzünde gerçekleştirilen uçuş gösterileri oldu. Türkiye’nin millî gururu olan HÜRJET ve GÖKBEY’in sergilediği dinamik uçuş performansları gençlere heyecan dolu anlar yaşattı. Gösteriler sırasında oluşan coşku, organizasyonun atmosferini zirveye taşıdı.

Gençler Kariyer Fırsatları Hakkında Bilgilendirildi

Teknik gezi kapsamında gençler yalnızca savunma sanayii teknolojilerini incelemekle kalmadı, aynı zamanda sektör profesyonelleriyle birebir iletişim kurma fırsatı da yakaladı. TUSAŞ bünyesinde görev yapan mühendisler, teknisyenler ve test pilotlarıyla bir araya gelen katılımcılar, merak ettikleri soruları doğrudan uzman isimlere yöneltti. Özellikle havacılık ve uzay mühendisliği alanında kariyer hedefleyen gençler için gerçekleştirilen söyleşiler ilham verici anlara sahne oldu. TUSAŞ insan kaynakları ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmelerde ise staj programları, aday mühendislik uygulamaları ve kariyer fırsatlarına ilişkin detaylar paylaşıldı. Gençler, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişine katkı sunabilecekleri kariyer yollarına dair önemli bilgiler edinirken, geleceğe yönelik motivasyonlarını da artırdı.