12 Noktada Eş Zamanlı Çalışma

11 – 17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şehir merkezinde toplam 12 farklı noktada yoğun mesai harcandı. Program doğrultusunda özellikle ulaşım yoğunluğunun yüksek olduğu arterlerde gerçekleştirilen asfalt serimiyle yollar daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu’nda; Elmalar Grup Yolu, Doğukent ve Güneşevler TOKİ Konutlarına ulaşım sağlayan ana arter ile Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan ana ve ara caddelerde asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca Egemenlik Mahallesi’nde yer alan ve şehir merkezinin önemli ulaşım akslarından biri olan Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde de sıcak asfalt serimine başlandı. Onikişubat’ta Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte geçtiğimiz hafta yaklaşık 10 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yeni Haftada 11 Cadde Daha Asfaltlanacak

Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarını yeni haftada da hız kesmeden sürdürecek. 18 – 24 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak program kapsamında şehir genelinde 11 farklı cadde ve sokakta asfalt serimi gerçekleştirilecek. Dulkadiroğlu’nda Elmalar Grup Yolu, Doğukent Yolu ve Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde çalışmalar devam ederken; Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan 73017, 73021, 73023, 73024, 73028 ve 73030. sokaklar da sıcak asfaltla buluşturulacak.

Ahırdağ Caddesi’nde Yoğun Mesai

Şehir merkezinde araç trafiğinin en yoğun olduğu arterlerden Ahırdağ Caddesi’nde asfalt serim çalışmaları gerçekleştirilecek. Bölgedeki ulaşım standardını artırmayı hedefleyen çalışmalarla birlikte sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlanması amaçlanıyor.

Göksun’da Çalışmalar Başlıyor

Asfalt seferberliği şehir merkeziyle sınırlı kalmıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Göksun Köprübaşı Mahallesi’nde de asfalt serim çalışmalarına başlayacak. Program kapsamında mahallede ihtiyaç duyulan noktalarda yol standardı yükseltilerek ulaşım altyapısı güçlendirilecek.