Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Fikir Atölyesi Düşünce Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen proje; gençlerin özgüvenlerini artırmak, toplumsal meselelere yönelik bakış açılarını geliştirmek ve hitabet becerilerini güçlendirmek amacıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemur, İl Millî Eğitim Müdürü Turan Akpınar, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Final programında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi akademisyenleri jüri üyeleri olarak yer aldı.

Öğrenciler; dijital dünya, adalet, 6 Şubat depremlerinin toplumsal etkileri ve başarı kavramı gibi farklı başlıklarda hazırladıkları konuşmaları dinleyicilerle paylaştı. Akademik disiplinle hazırlanan sunumlar, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Yarışma boyunca öğrenciler farklı konularda yaptıkları konuşmalarla jüri üyelerinden tam not alırken, salonda duygu dolu ve heyecanlı anlar yaşandı.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler çeşitli ödüllerle onurlandırıldı. İl birincisi Nurhak Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Rumeysa Kazancı, ikinci Afşin Anadolu Lisesi öğrencisi Yağmur Akay, üçüncü ise Afşin Fen Lisesi öğrencisi Reyyan Ceren Belli oldu.

İlk üçte yer alan öğrenciler eğitim bursu niteliğinde nakit ödüllerle ödüllendirilirken, finale kalarak ilçelerini temsil eden 13 öğrenciye ise mansiyon ödülü verildi. Bisiklet hediyeleri ise Dulkadiroğlu Kaymakamlığı tarafından takdim edildi.

Protokol üyeleri, gençlerin gösterdiği başarıdan dolayı öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

“Gençler Kürsüde” il finali, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.