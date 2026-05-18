Verilere göre Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz yıl satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 38,10’u kadınlar adına tescillendi. Erkek yatırımcıların konut alımlarındaki payı yüzde 61,20 olurken, ortak tapulu satışların oranı ise yüzde 0,80 olarak kayıtlara geçti.

Kadın yatırımcıların ticari gayrimenkuldeki performansı da dikkat çekti. Kentte gerçekleşen iş yeri satışlarının yüzde 27,40’ı kadınlar tarafından yapılırken, bu oran Türkiye genelindeki yüzde 26,20’lik ortalamanın üzerine çıktı. Erkeklerin iş yeri alımlarındaki payı yüzde 71,60, ortak mülkiyet oranı ise yüzde 1 olarak açıklandı.

Açıklanan veriler, Kahramanmaraş’ta kadınların gayrimenkul yatırımlarına olan ilgisinin arttığını ve ekonomik hayattaki etkinliğinin güçlendiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, bireysel yatırım eğiliminin kentte güçlü şekilde devam ettiğine dikkat çekerken, kadınların hem konut hem de ticari mülk yatırımlarındaki artan payının şehir ekonomisi açısından önemli bir gösterge olduğuna işaret ediyor.