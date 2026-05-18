Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada, Türkiye içeride güçlendikçe diasporanın yükseldiğini ifade ederek, Milli Eğitim Bakanının Cumhuriyet'in 100. yılında açması için 2002'de yazılan mektuplardan örnekler okudu.

Öte yandan Tekin, 2002 öncesi yapılan dersliklerin depremde yıkıldığını ya da güçlendirmek ve iyileştirmek için yeniden inşa edildiğini ifade etti.

Tekin, 2002 öncesi yapılan dersliklerin depremde yıkıldığını ya da güçlendirmek ve iyileştirmek için yeniden inşa edildiğini ifade ederek bugün eldeki 750 bin derslikten ancak 160 bininin 2002 öncesine ait olduğunu bildirdi. Tekin, yapılan uluslararası sınavlara göre okullarda başarı oranının da arttığını ifade ederek, "Bir eksiğimiz var. İnsanlar, eğitimle ilgili kendi hayal ettikleri yerde olmadığımızdan dolayı serzenişte bulunuyorlar. Daha iyisini hayal etmek hepimizin hakkı. Ben de hayal ediyorum ve daha iyisi olsun diye çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken, vatandaşımızın, toplumsal değerlerimiz ile milli ve manevi değerlerimiz konusunda eğitim-öğretim süreçlerinden beklentileri var. Biraz onlara odaklanmak gerekiyordu. Son dönemde de oraya odaklanmış olduk." dedi.