Türkiye UNESCO’da Etkin Rolünü Güçlendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin UNESCO ile ilişkilerinde güçlü bir konumda bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin 1949 yılında UNESCO Türkiye Millî Komisyonunu kurarak sürece erken dahil olan ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Tekin, bu yapının kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uzman isimleri bir araya getiren önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

UNESCO’dan Türkiye’ye Güçlü Güven Mesajı

Türkiye’nin UNESCO’daki etkisinin her geçen gün arttığını belirten Bakan Tekin, Semerkant’ta gerçekleştirilen UNESCO 43. Genel Konferansı’nda Türkiye’nin üçüncü kez üst üste UNESCO Yürütme Kurulu’na seçilmesinin önemli bir güven göstergesi olduğunu ifade etti.

Tekin, aynı konferansta 15 Aralık’ın “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” ilan edilmesini Türk dili açısından tarihi bir kazanım olarak değerlendirdi.

Öğrencilere Türk Dünyası Kültür Rehberi Geliyor

Bakan Tekin, öğrencilere yönelik dikkat çeken bir projeyi de kamuoyuyla paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenciler için “Çocuklar İçin Türk Dünyası Tur Rehberi” hazırladığını açıklayan Tekin, bu rehberin öğrencilerin aileleri ve öğretmenleriyle birlikte Türk dünyasını daha yakından tanımasına katkı sağlayacağını belirtti.

Eylül ayında ders kitaplarıyla birlikte öğrencilere ulaştırılması planlanan rehberin, kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

UNESCO Listelerinde Türkiye’nin Gücü Artıyor

Türkiye’nin kültürel miras alanında da önemli başarılara imza attığını vurgulayan Tekin, ülkenin halen UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 22 kayıtlı alana sahip olduğunu söyledi.

Somut olmayan kültürel miras alanında ise Türkiye’nin dikkat çekici bir başarıya imza attığını belirten Tekin, 32 kültürel unsurla dünyanın en fazla kayıt yaptıran ikinci ülkesi konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kültürel Miras Çocuklara Aktarılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için önemli projeler yürüttüğünü söyleyen Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetiştirildiğini ifade etti.

Bu kapsamda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğiyle yürütülen “Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu” projesiyle lise öğrencilerinin kültürel mirasla doğrudan temas kurduğunu belirtti.