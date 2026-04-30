ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERE YENİ MODEL

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “eğitimde fırsat eşitliği” ilkesi doğrultusunda merkezi sınavlarda yeni bir uygulamayı başlattı.

Bu kapsamda, özel gereksinimli öğrencilere sınavda eşlik edecek okuyucu ve kodlayıcılar artık özel eğitimden geçmiş, sertifikalı öğretmenler arasından seçilecek.

SERTİFİKALI ÖĞRETMENLER GÖREV ALACAK

Yeni sistemle birlikte öğretmenler, “Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu”na katılarak:

Betimleyici okuma teknikleri

Etkili iletişim

Etik ve sınav güvenliği

gibi başlıklarda eğitim alıyor. Kursu başarıyla tamamlayan öğretmenler, sınavlarda görev yapma hakkı kazanıyor.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL DESTEKLER SÜRÜYOR

MEB, özel gereksinimli öğrenciler için mevcut destekleri de genişletti. Bu kapsamda:

20 dakika ek süre

Tek kişilik sınav salonu

Okuyucu ve kodlayıcı desteği

Evde veya hastanede sınav imkanı

Yabancı dil muafiyeti (talep halinde)

gibi uygulamalar devam ediyor.

LGS’DE DETAYLI UYGULAMA

13 Haziran’da yapılacak LGS sınavında, özellikle görme yetersizliği olan öğrenciler için farklı seçenekler sunulacak.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre:

Büyük puntolu kitapçık

Okuyucu ve kodlayıcı desteği

Grafik içermeyen özel soru kitapçıkları

kullanılabilecek.

HEDEF: EŞİT VE GÜVENLİ SINAV ORTAMI

Yeni “sertifikalı uygulayıcı” modeli ile Türkiye genelinde tüm sınav salonlarında aynı standartların sağlanması amaçlanıyor.

Bu sistem sayesinde öğrencilerin emeğinin korunması, sınav sürecinin daha sağlıklı yürütülmesi ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.